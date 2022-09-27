Блинкен: США не возражают против использования Киевом оружия Запада для борьбы за территории

Власти США не возражают против использования Киевом западного оружия на территориях, в которых РФ проводит референдумы. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен., передаёт ТАСС.

Россия провела референдумы в самопровозглашенных Луганской и Донецкой республиках, Херсонской и Запорожской областях Украины. В ходе референдумов жители данных областей должны проголосовать за или против вхождения в состав РФ.

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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