США продолжат «стимулировать» Индию перейти на их сторону
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила в среду, что Вашингтон продолжит стимулировать Нью-Дели, с целью изменить отношение Индии к ситуации на Украине, сообщает ТАСС.
Заявление Шерман сделала по ходу выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, которые были посвящены политике США в регионе Индийского и Тихого океанов.
По её словам, состоялся прямой разговор с индийской стороной, о том, как США смогут удовлетворить потребности Индии.
«И я считаю, что мы достигли прогресса в понимании того, что мы можем сделать, чтобы оказать поддержку, в то же время настоятельно призывая их занять более прямолинейную позицию по отношению к тому, что происходит на Украине», - отметила замгоссекретаря США.
Шерман подчеркнула, что госдепартамент продолжит работать над этими отношениями, помогая руководству Индии действительно понять, что отвечает их национальным интересам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что Россия и Индия вышли на уровень привилегированного стратегического партнёрства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- Минобороны: за день российскими ВКС уничтожено 34 военных объекта Украины
- Макрон заявил о правильности поддержания диалога с Путиным
- США продолжат «стимулировать» Индию перейти на их сторону
- Мужчины, прокалывавшие шины автомобилей с буквой Z, арестованы в Севастополе
- Зеленский подтвердил встречу предполагаемых стран-гарантов безопасности Украины
- Зеленский заявил об отсутствии желания вести переговоры с РФ
- У Макаревича родился сын в Израиле
- Песков: Россия найдёт, кому экспортировать газ
- Байден: год санкций США будет стоить РФ 15 лет ее достижений
- Отпевание Жириновского состоится 8 апреля в храме Христа Спасителя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru