США продолжат «стимулировать» Индию перейти на их сторону

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила в среду, что Вашингтон продолжит стимулировать Нью-Дели, с целью изменить отношение Индии к ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Заявление Шерман сделала по ходу выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, которые были посвящены политике США в регионе Индийского и Тихого океанов.

По её словам, состоялся прямой разговор с индийской стороной, о том, как США смогут удовлетворить потребности Индии.