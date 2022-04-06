США продолжат «стимулировать» Индию перейти на их сторону

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила в среду, что Вашингтон продолжит стимулировать Нью-Дели, с целью изменить отношение Индии к ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Заявление Шерман сделала по ходу выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, которые были посвящены политике США в регионе Индийского и Тихого океанов.

По её словам, состоялся прямой разговор с индийской стороной, о том, как США смогут удовлетворить потребности Индии.

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«И я считаю, что мы достигли прогресса в понимании того, что мы можем сделать, чтобы оказать поддержку, в то же время настоятельно призывая их занять более прямолинейную позицию по отношению к тому, что происходит на Украине», - отметила замгоссекретаря США.

Шерман подчеркнула, что госдепартамент продолжит работать над этими отношениями, помогая руководству Индии действительно понять, что отвечает их национальным интересам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что Россия и Индия вышли на уровень привилегированного стратегического партнёрства.

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