Россиянин Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Professional Fighters League (PFL) в легком весе, одержав победу над американцем Арчи Колганом.

База для UFC? Что даст российским юниорам допуск на соревнования по ММА

Бой состоялся в Нью-Йорке и завершился победой Нурмагомедова техническим нокаутом во втором раунде.

Российский боец завоевал пояс PFL в октябре прошлого года, победив ирландца Пола Хьюза. Нурмагомедов защитил титул второй раз, в феврале россиянин выиграл в поединке с британцем Альфи Дэвисом.

Усману Нурмагомедову 28 лет, спортсмен - троюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Смешанные ЕдиноборстваСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры