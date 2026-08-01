Россиянин Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе
Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Professional Fighters League (PFL) в легком весе, одержав победу над американцем Арчи Колганом.
Бой состоялся в Нью-Йорке и завершился победой Нурмагомедова техническим нокаутом во втором раунде.
Российский боец завоевал пояс PFL в октябре прошлого года, победив ирландца Пола Хьюза. Нурмагомедов защитил титул второй раз, в феврале россиянин выиграл в поединке с британцем Альфи Дэвисом.
Усману Нурмагомедову 28 лет, спортсмен - троюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
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