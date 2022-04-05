Колташов: Российский рубль и индийская рупия становятся важными валютами

Василий Колташов: «Это укрепление показывает, что хотя процесс возврата рублем своих позиций замедлился, он все-таки продолжается. А продолжается он на фоне небольшого проседания мировых цен на нефть, и несмотря на это и на санкции, рубль потихоньку возвращает свои позиции. Можно рассчитывать на то, что рубль продолжит эти позиции возвращать, но темп будет уже более сдержанным. И все-таки, учитывая, что наша экономика находится под серьезным давлением, это хороший показатель, который говорит о том, что меры правительства были не напрасными, и воздействие на Центральный Банк и его руководство тоже было не лишним», - сказал экономист.

