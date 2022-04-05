Колташов: Российский рубль и индийская рупия становятся важными валютами

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов.

Рубль в начале торговой сессии вторника немного прибавляет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 42 копейки - до 83,58 рубля, курс евро - на 1 рубль, до 91,66 рубля.

Василий Колташов: «Это укрепление показывает, что хотя процесс возврата рублем своих позиций замедлился, он все-таки продолжается. А продолжается он на фоне небольшого проседания мировых цен на нефть, и несмотря на это и на санкции, рубль потихоньку возвращает свои позиции. Можно рассчитывать на то, что рубль продолжит эти позиции возвращать, но темп будет уже более сдержанным. И все-таки, учитывая, что наша экономика находится под серьезным давлением, это хороший показатель, который говорит о том, что меры правительства были не напрасными, и воздействие на Центральный Банк и его руководство тоже было не лишним», - сказал экономист. 

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Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка 21 апреля

Госдума 21 апреля рассмотрит годовой отчет Центробанка РФ и кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность его председателя, сообщила журналистам пресс-служба палаты.

Василий Колташов: «Чем закончится это голосование, и как будет восприниматься отчет Эльвиры Набиуллиной? Едва ли этот отчет будет спокойно принят Государственной Думой, очевидно, что просчеты руководства Банка России были весьма значительными. Половина резервов не были выведены и оказались замороженными на Западе, хотя очевидно было, что напряжение в международных отношениях растет, и давление на Россию будет большим. Политика резервирования была очень странной, она не предполагала резкого увеличения золотого запаса. Вот если их об этом попробуют спросить, то объяснения будет давать очень и очень трудно», - предположил собеседник. 

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Россия и Индия планируют расширять взаиморасчеты в нацвалютах

Россия и Индия намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах, сейчас обеим сторонам нужно уделить внимание вопросу заключения соглашения о взаимной защите инвестиций, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.

Василий Колташов: «Сейчас в отношениях России и Индии мы движемся к тому, чтобы наша торговля была безопасной. Нужно приготовиться к тому, что Российско-Индийское сближение создает совершенно новую ситуацию в Евразии, поскольку позволяет сделать и рубль и индийскую рупию более важными валютами в международной торговле», - пояснил он. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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