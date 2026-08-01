В итальянском Неаполе выявили незначительные повреждения из-за землетрясения

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в 10 километрах от Неаполя зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,7.

«Итальянская пожарная служба заявила, что поступили сообщения о незначительном повреждении зданий в Неаполе и неподалеку от него», - пишет агентство.

При этом специалисты не получали срочных запросов о помощи или спасении людей.

Ранее в Японии на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Позднее были зафиксированы новые толчки магнитудой 6,1 и 5,8, национальное метеорологическое управление заявило о более чем ста афтершоках. По последним данным, из-за сейсмособытия погибли 35 человек.

