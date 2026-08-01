В итальянском Неаполе выявили незначительные повреждения из-за землетрясения
Незначительные повреждения зданий зафиксированы в итальянском Неаполе после произошедшего неподалеку от города землетрясения. Об этом сообщает Reuters.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в 10 километрах от Неаполя зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,7.
«Итальянская пожарная служба заявила, что поступили сообщения о незначительном повреждении зданий в Неаполе и неподалеку от него», - пишет агентство.
При этом специалисты не получали срочных запросов о помощи или спасении людей.
Ранее в Японии на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Позднее были зафиксированы новые толчки магнитудой 6,1 и 5,8, национальное метеорологическое управление заявило о более чем ста афтершоках. По последним данным, из-за сейсмособытия погибли 35 человек.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россияне впервые за восемь лет выступят на чемпионате мира по конному спорту
- В Госдуме предложили учредить государственную награду для многодетных отцов
- Над Россией ночью сбили 274 украинских беспилотника
- В итальянском Неаполе выявили незначительные повреждения из-за землетрясения
- Россиянин Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе
- Депутат Говырин рассказал о льготах для работающих пенсионеров
- СМИ: Пентагон просит более $18 млрд на восполнение запасов ракет
- В Совфеде опровергли данные о цифровом рубле как инструменте слежки
- Мирошник заявил, что США еще вернутся к вопросу урегулирования на Украине
- В России обновят 75 аэропортов до 2030 года