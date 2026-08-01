СМИ: Пентагон просит более $18 млрд на восполнение запасов ракет

Пентагон запросил $18,2 млрд на восполнение запасов ракет для систем Patriot и THAAD и боеприпасов Tomahawk. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, средства входят в запрос военного ведомства США на экстренное финансирование в размере 67 млрд в этом финансовом году.

«Запрос Пентагона... включает 18,2 миллиарда долларов на восполнение запасов наиболее современных американских ракет для систем Patriot, крылатых ракет Tomahawk для ВМС и армейских высотных перехватчиков THAAD», – говорится в материале.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон добивается от американского конгресса дополнительного финансирования на пополнение арсеналов, израсходованных во время военной операции в Иране. В ходе боевых действий военные США использовали более 13 тысяч высокоточных боеприпасов.

