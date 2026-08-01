Депутат Говырин рассказал о льготах для работающих пенсионеров

Работающие российские пенсионеры в России сохраняют многие льготы, хотя список доступных мер зависит от вида пенсии, возраста, региона, дохода и дополнительных статусов гражданина. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Так, получатели пенсии по старости либо за выслугу лет могут раз в год взять два оплачиваемых рабочих дня для диспансеризации. Пенсионеры по старости имеют право получить до 14 календарных дней отпуска ежегодно без сохранения зарплаты. Как напомнил Говырин, страховую пенсию продолжают выплачивать пенсионерам и во время работы, в России проводятся ежегодная индексация таких выплат и дополнительный перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год.

«После увольнения учитываются индексации, пропущенные в 2016–2024 годах, и увеличиваются ежемесячные выплаты. Социальная доплата до прожиточного минимума во время официальной работы обычно прекращается», - указал парламентарий.

Говырин подчеркнул, что для работающих пенсионеров действуют федеральные налоговые льготы: они могут освободить от уплаты налога по одному объекту каждого вида, например, квартиру, дом и гараж. Также таким пенсионерам доступны налоговые вычеты за лечение, обучение, приобретение жилья и проценты по ипотеке.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в пресс-центре НСН рассказал, что пенсионеры продолжают трудовую деятельность в том числе из-за желания оставаться активными и падения доходов в семье.

