Захарова: Россия и Индия вышли на уровень привилегированного стратегического партнёрства
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что сотрудничество России и Индии вышло на качественно новый уровень, сообщает ТАСС.
По её словам, отношения двух стран на протяжении всей истории отличались глубокой симпатией между народами, взаимным интересом к культуре друг друга.
«Сегодня двустороннее взаимодействие вышло на качественно новый уровень особо привилегированного стратегического партнерства, которое характеризуется всеобъемлющим сотрудничеством, взаимной поддержкой на международной арене, последовательным углублением гуманитарного измерения, включая борьбу с пандемией», - подчеркнула дипломат.
Захарова также добавила, что характерной чертой российско-индийских отношений является и высокая интенсивность политических контактов Москвы и Нью-Дели.
Ранее сообщалось, что Россия и Индия намерены расширить использование нацвалют во взаиморасчетах.
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