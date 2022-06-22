США призвали к скорейшему урегулированию разногласий между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки

Вместе с тем, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отметила, что Белый дом не отрицает наличие законной обеспокоенности у Турции о терроризме.



Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в военный альянс после начала военной операции РФ на территории Украины. Камнем преткновения стали условия Турции. Президент страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет поддерживать вступление в Северо-Атлантический альянс стран, поддерживающих терроризм.

