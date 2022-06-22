США призвали к скорейшему урегулированию разногласий между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки

Власти США призвали к скорейшему урегулированию разногласий между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Если НАТО развалится»: Названы условия выхода Турции из альянса

Вместе с тем, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отметила, что Белый дом не отрицает наличие законной обеспокоенности у Турции о терроризме.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в военный альянс после начала военной операции РФ на территории Украины. Камнем преткновения стали условия Турции. Президент страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет поддерживать вступление в Северо-Атлантический альянс стран, поддерживающих терроризм.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАНАТО
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