«Если НАТО развалится»: Названы условия выхода Турции из альянса
Политолог Исмаил Тогрул в эфире НСН в качестве одних из главных плюсов участия Турции в НАТО назвал минимальные затраты на самооборону и защиту от других стран альянса.
Сейчас у Турции нет повода выходить из НАТО, так как Анкаре необходимо коллективное обеспечение безопасности в регионе; республика покинет альянс, только если он сам распадется. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил турецкий политолог Исмаил Тогрул.
Ранее турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что за 70 лет членства в Североатлантическом альянсе Турция не увидела ни одного преимущества в НАТО, а ее единственным аргументом в пользу участия в этом блоке было право вето в составе организации. Отмечается, что выход Анкары из организации не только лишит США возможности контролировать политику республики, но и сильно ударит по планам самого Вашингтона. Тогрул не согласился с этим.
«Я думаю, это говорят те, кто предвзято относится к НАТО. Турция получила достаточно много положительного от альянса: технологическая реорганизация армии, модернизация военной системы, опыт других стран. Еще одно преимущество в том, что армия Турции является сильнейшей сухопутной армией НАТО. Из-за альянса уменьшаются расходы на самооборону. Также участие в НАТО охраняет Турцию от лишних давлений извне, и самое главное – от других членов альянса тоже», - объяснил он.
По его мнению, сейчас Турция точно не покинет альянс.
«У Турции на сегодняшний день нет поводов и смысла для выхода из альянса. Турция находится в серьезном регионе, и естественно коллективное обеспечение безопасности там необходимо. НАТО одновременно является рычагом и политических действий Анкары. Например, в вопросе желания Швеции и Финляндии вступить в альянс Турция выдвигает свои требования. Выход Турции из альянса возможен, если он распадется сам», - заключил турецкий политолог.
Ранее Исмаил Тогрул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что даже обязательства перед НАТО не мешают сохранять Анкаре отношения с Москвой.
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