«Если НАТО развалится»: Названы условия выхода Турции из альянса

Ранее турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что за 70 лет членства в Североатлантическом альянсе Турция не увидела ни одного преимущества в НАТО, а ее единственным аргументом в пользу участия в этом блоке было право вето в составе организации. Отмечается, что выход Анкары из организации не только лишит США возможности контролировать политику республики, но и сильно ударит по планам самого Вашингтона. Тогрул не согласился с этим.

«Я думаю, это говорят те, кто предвзято относится к НАТО. Турция получила достаточно много положительного от альянса: технологическая реорганизация армии, модернизация военной системы, опыт других стран. Еще одно преимущество в том, что армия Турции является сильнейшей сухопутной армией НАТО. Из-за альянса уменьшаются расходы на самооборону. Также участие в НАТО охраняет Турцию от лишних давлений извне, и самое главное – от других членов альянса тоже», - объяснил он.