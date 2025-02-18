США предложили ввести мораторий на атаки на объекты энергетики

Глава МИД РФ утверждает, что российская сторона никогда не подвергала опасности гражданские системы энергоснабжения. По словам Лаврова, целями ВС РФ «были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины».

Лавров также не подтвердил наличие трехэтапного плана завершения российско-украинского конфликта. По его словам, он его не видел.

