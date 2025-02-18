США предложили ввести мораторий на атаки на объекты энергетики
Делегация США в ходе переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) предложила ввести мораторий на атаки на энергетические объекты. Об этом сообщил по итогам саммита министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ утверждает, что российская сторона никогда не подвергала опасности гражданские системы энергоснабжения. По словам Лаврова, целями ВС РФ «были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины».
Лавров также не подтвердил наличие трехэтапного плана завершения российско-украинского конфликта. По его словам, он его не видел.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru