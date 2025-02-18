Лавров не видел плана урегулирования конфликта на Украине из трех пунктов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам российско-американского саммита в Эр-Рияде не подтвердил наличие трехэтапного плана завершения российско-украинского конфликта. По его словам, он его не видел.

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Ранее о наличии плана об установлении мира на Украине из трех пунктов сообщил телеканал Fox News со ссылкой на главу Госдепартамента США Марка Рубио. По его словам, Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.





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ФОТО: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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