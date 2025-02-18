Лавров не видел плана урегулирования конфликта на Украине из трех пунктов
18 февраля 202516:58
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам российско-американского саммита в Эр-Рияде не подтвердил наличие трехэтапного плана завершения российско-украинского конфликта. По его словам, он его не видел.
Ранее о наличии плана об установлении мира на Украине из трех пунктов сообщил телеканал Fox News со ссылкой на главу Госдепартамента США Марка Рубио. По его словам, Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru