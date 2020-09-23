США отказались признать Лукашенко легитимным президентом
США не признали Александр Лукашенко легитимно избранным президентом Белоруссии. Об этом сообщили в Госдепе, комментируя инаугурацию Лукашенко, пишет РИА Новости.
В частности, в Госдепартаменте назвали выборы 9 августа несвободными и нечестными, а результаты сфабрикованными.
Ранее независимый политолог и экономист Андрей Суздальцев рассказал в эфире НСН, как повлияет непризнание Лукашенко странами Запада президентом страны на транзит товаров и экспорт сырья.
Напомним, инаугурация Лукашенко состоялась в среду 23 сентября, однако о ней не было известно заранее. Церемония была проведена в столичном Дворце Независимости. После этого в Минске началась акция протеста. По последним данным, в городе задержаны более 100 человек.
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