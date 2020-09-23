Более 100 участников акций протеста задержаны в Минске

Милиция в Минске задержала более 100 участников акций протеста протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцев.

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По данным агентства, задержания ведутся по всему городу. Согласно информации очевидцев, силовики просят журналистов не снимать видео. Движение на нескольких улицах перекрыто протестующими. В частности, перекрыта улица Немига, где произошло столкновение участников протеста и силовиков.

Ранее сегодня сообщалось, что правоохранительные органы применяют водометы и иные спецсредства для разгона участников митинга.

Инаугурация Лукашенко состоялась в среду 23 сентября, однако о ней не было известно заранее. Церемония была проведена в столичном Дворце Независимости.

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ФОТО: РИА Новости
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