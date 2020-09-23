Более 100 участников акций протеста задержаны в Минске
Милиция в Минске задержала более 100 участников акций протеста протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцев.
По данным агентства, задержания ведутся по всему городу. Согласно информации очевидцев, силовики просят журналистов не снимать видео. Движение на нескольких улицах перекрыто протестующими. В частности, перекрыта улица Немига, где произошло столкновение участников протеста и силовиков.
Ранее сегодня сообщалось, что правоохранительные органы применяют водометы и иные спецсредства для разгона участников митинга.
Инаугурация Лукашенко состоялась в среду 23 сентября, однако о ней не было известно заранее. Церемония была проведена в столичном Дворце Независимости.
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