Более 100 участников акций протеста задержаны в Минске

По данным агентства, задержания ведутся по всему городу. Согласно информации очевидцев, силовики просят журналистов не снимать видео. Движение на нескольких улицах перекрыто протестующими. В частности, перекрыта улица Немига, где произошло столкновение участников протеста и силовиков.

Ранее сегодня сообщалось, что правоохранительные органы применяют водометы и иные спецсредства для разгона участников митинга.

Инаугурация Лукашенко состоялась в среду 23 сентября, однако о ней не было известно заранее. Церемония была проведена в столичном Дворце Независимости.

