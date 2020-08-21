США отказались от Китая в ядерной сделке, но выдвинули России новые условия

Посланник США по контролю вооружений Маршалл Биллингсли заявил в интервью порталу Axios, что Америка готова заключить ДСНВ с Россией без участия Китая. Правда, теперь США требуют включить в договор все виды ядерных вооружений России.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в 2021-м году. США долгое время отказывались заключать новый договор с Россией, настаивая на трехстороннем договоре между Китаем, Россией и США. Пекин от участия в договоре отказался. Сейчас Америка готова отступить от этого требования, но вместо него она выдвинула два новых: новый договор должен охватывать все виды российского ядерного оружия и США при этом хотели бы получать от России больше данных по телеметрии, сократить сроки уведомления при проведении инспекции и устраивать инспекции чаще и на большем количестве российских объектов.