Америку обвинили в использовании Китая для срыва договора о вооружении с Россией
Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта в беседе с НСН назвал условия, при которых договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3) может быть перезаключён по истечению срока его действия.
США пригласили Китай принять участие в трёхстороннем переговорном процессе с Россией по вооружению. Однако Пекин не получил от американской стороны ответа на вопрос о том, каким образом они хотят добиться паритета по ядерным вооружениям, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. По его словам, для этого либо Китай должен увеличить свой арсенал до уровня США, либо американцы – снизить свой арсенал до уровня Китая.
«Если США скажут, что они готовы снизить свой уровень до уровня Китая, мы будем счастливы присоединиться к переговорам на следующий день», - передаёт слова Фу Цуна Reuters.
Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН назвал требование Китая нереалистичным и сообщил, что США, зная позицию Пекина, использует её, чтобы не продлевать текущее и не подписывать новое соглашение.
«Само по себе это требование Китая нереалистично. А было бы оно реалистично, если бы готовились какие-то новые переговоры по ограничению вооружений с участием многих стран. Многостороннее соглашение. Это первое, а второе – Китай уже неоднократно об этом заявлял и США в курсе. Они используют это требование Китая, как предлог для того, чтобы не продлевать и не подписывать новое соглашение. И больше никаких причин нет, и это понятно, потому что ядерный арсенал Китая в десятки раз по количеству и качеству уступает арсеналам США и России. Но есть и ещё целый ряд ядерных государств, которые обладают сопоставимыми с Китаем возможностями: Индия, Пакистан, Израиль, Франция и Великобритания. Поэтому требования к одному лишь Пекину это предлог для того, чтобы уйти от реального заключения этих соглашений», - сказал политолог.
В настоящее время между Россией и США действует договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3). Он истекает в 2021 году. США пока не объявили о намерении его продлить и настаивают на включении Китая в переговоры.
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