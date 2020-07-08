Америку обвинили в использовании Китая для срыва договора о вооружении с Россией

США пригласили Китай принять участие в трёхстороннем переговорном процессе с Россией по вооружению. Однако Пекин не получил от американской стороны ответа на вопрос о том, каким образом они хотят добиться паритета по ядерным вооружениям, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. По его словам, для этого либо Китай должен увеличить свой арсенал до уровня США, либо американцы – снизить свой арсенал до уровня Китая.

«Если США скажут, что они готовы снизить свой уровень до уровня Китая, мы будем счастливы присоединиться к переговорам на следующий день», - передаёт слова Фу Цуна Reuters.

Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН назвал требование Китая нереалистичным и сообщил, что США, зная позицию Пекина, использует её, чтобы не продлевать текущее и не подписывать новое соглашение.