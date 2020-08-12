США предлагают продлить СНВ-3 без включения в договор Китая

В Сенат США поступил проект резолюции, продлевающий действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией без включения Китая.

Автор документа - сенатор Эдвард Марки – указывает, что Китай обладает значительно меньшим количеством межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, чем Россия и США. Но при этом много раз отклонял американскую инициативу вступить в трёхсторонние переговоры по этому вопросу. В этой связи, как пишет RT, логично сначала продлить СНВ-3, а уже потом продолжать вовлекать Китай в диалог.

Напомним, ключевой договор о контроле над вооружениями стекает в феврале 2021 года.

Решение о продлении двустороннего договора между РФ и США о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3) могут принять до октября, рассказал НСН политолог Андрей Суздальцев.

«У администрации Трампа за четыре года президентства нет ни одной внешнеполитической победы. Потому они оперативно пытаются решить проблему СНВ-3. У них осталось пара месяцев до выборов, когда ее можно решить. Иначе она достанется демократам, что малоприятно для Республиканской партии», - пояснил эксперт.



