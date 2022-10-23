США отказали Украине в поставках HIMARS
США отказались продавать Украине большое количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Причина – в ограниченных объемах промышленных мощностей. Об этом пишет журнал New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.
«Мы сразу сказали: «Вы не получите много таких систем». <…> Потому что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля», — заявили в оборонном ведомстве США.
Каждая пусковая установка стоит около $7 млн, приводят данные журналисты. Украине необходимо более 5 тыс. ракет в месяц. По данным производителя Lockheed Martin, компания выпускает всего 9 тыс. единиц в год.
Аналогичная проблема касается систем ПВО, которые требуются Киеву. У Соединенных Штатов Америки не так много запасных установок противовоздушной обороны, чтобы передать их Украине.
Ранее стало известно, что возможная победа республиканцев на выборах в палату представителей США может «перекрыть кран», финансирующий Украину. Об этом пишет Axios со ссылкой на заявления членов партии.
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