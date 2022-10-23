США отказали Украине в поставках HIMARS

«Мы сразу сказали: «Вы не получите много таких систем». <…> Потому что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля», — заявили в оборонном ведомстве США.

Каждая пусковая установка стоит около $7 млн, приводят данные журналисты. Украине необходимо более 5 тыс. ракет в месяц. По данным производителя Lockheed Martin, компания выпускает всего 9 тыс. единиц в год.

Аналогичная проблема касается систем ПВО, которые требуются Киеву. У Соединенных Штатов Америки не так много запасных установок противовоздушной обороны, чтобы передать их Украине.

Ранее стало известно, что возможная победа республиканцев на выборах в палату представителей США может «перекрыть кран», финансирующий Украину. Об этом пишет Axios со ссылкой на заявления членов партии.

