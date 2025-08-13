СМИ: США предложат России разработку редкоземельных металлов на Аляске

Президент США Дональд Трамп готовит предложение о совместной разработке редкоземельных металлов на Аляске, которое намерен представить Владимиру Путину на предстоящем саммите. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

По информации издания, план предполагает открытие для России доступа к природным ресурсам штата.

СМИ: Трамп может принять условия России по урегулированию конфликта на Украине

Помимо этого, Трамп рассматривает возможность отмены части американских санкций в отношении российской авиационной промышленности.

Как отмечает Telegraph, эти инициативы войдут в пакет предложений, с которым американский лидер прибудет на переговоры с Путиным в пятницу, передает «Радиоточка НСН».

