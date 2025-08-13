СМИ: США предложат России разработку редкоземельных металлов на Аляске
Президент США Дональд Трамп готовит предложение о совместной разработке редкоземельных металлов на Аляске, которое намерен представить Владимиру Путину на предстоящем саммите. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
По информации издания, план предполагает открытие для России доступа к природным ресурсам штата.
Помимо этого, Трамп рассматривает возможность отмены части американских санкций в отношении российской авиационной промышленности.
Как отмечает Telegraph, эти инициативы войдут в пакет предложений, с которым американский лидер прибудет на переговоры с Путиным в пятницу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США предложат России разработку редкоземельных металлов на Аляске
- СМИ: Трамп может принять условия России по урегулированию конфликта на Украине
- США временно сняли часть санкций для проведения саммита на Аляске
- Орбан: Украина потерпела поражение и не будет сама определять свое будущее
- Аналитики не ждут снятия санкций после переговоров Путина и Трампа
- Продюсер предложил оплатить приезд Пэрис Джексон на «Интервидение» ради пиара
- Туроператоры: саммит Путина и Трампа не изменит спрос на поездки в Аляску
- «До трех не ждем»: Омбудсмен Волынец призвала мужчин жениться после первой близости
- Психолог объяснила, почему некоторые женщины боятся быть красивыми
- СМИ: Уиткофф поддержал идею контроля России над освобожденными территориями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru