СМИ: Байден объявит о выделении нового пакета помощи Украине на $375 млн
Президент США Джо Байден во время пребывания на саммите Группы семи в Хиросиме объявит о новом пакете поддержки Украине. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Киев получит военную помощь на сумму $375 млн.
Вашингтон 9 мая объявил о выделении Украине очередного пакета помощи на $1,2 млрд. По данным Пентагона, с начала специальной военной операции Киеву предоставили поддержку на $36,9 млрд.
Между тем на Украине сообщили, что президент страны Владимир Зеленский встретится с Байденом на саммите в Хиросиме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru