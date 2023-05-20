СМИ: Байден объявит о выделении нового пакета помощи Украине на $375 млн

По данным агентства, Киев получит военную помощь на сумму $375 млн.

Вашингтон 9 мая объявил о выделении Украине очередного пакета помощи на $1,2 млрд. По данным Пентагона, с начала специальной военной операции Киеву предоставили поддержку на $36,9 млрд.

Между тем на Украине сообщили, что президент страны Владимир Зеленский встретится с Байденом на саммите в Хиросиме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

