США объявили о санкциях против двух россиян и связанных с ними организаций

Министерство финансов США объявило о вводе санкции против двух россиян, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что в «чёрный» список попали Наталья Бурлинова и связанный с ней Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия».

Также ограничения введены в отношении Александра Ионова и связанные с ним Антиглобалистское движение России, ООО «Ионов Трансконтинентал» и информационное агентство Stop-Imperialism.

Ранее Евросоюз на шесть месяцев продлил санкции против России из-за ситуации на Украине.

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