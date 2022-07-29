США объявили о санкциях против двух россиян и связанных с ними организаций
Министерство финансов США объявило о вводе санкции против двух россиян, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в «чёрный» список попали Наталья Бурлинова и связанный с ней Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия».
Также ограничения введены в отношении Александра Ионова и связанные с ним Антиглобалистское движение России, ООО «Ионов Трансконтинентал» и информационное агентство Stop-Imperialism.
Ранее Евросоюз на шесть месяцев продлил санкции против России из-за ситуации на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 422 / сут.
Умерли
382 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+4 670 / сут.
- США объявили о санкциях против двух россиян и связанных с ними организаций
- В бундестаге выступили за поставки газа по «Северному потоку — 2»
- Forbes: Центробанк начал готовиться к прекращению биржевых торгов долларом
- Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП на Кубани
- Испанский премьер Санчес призвал отказаться от галстуков
- Мэр Нью-Йорка заявил о глубочайшем кризисе экономики США
- Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов объяснил, почему хочет стать депутатом
- Власти Азербайджана рассматривают возможность приёма карт «Мир»
- Клуб с Фарерских островов выразил готовность купить Криштиану Роналду за 20 овец
- Володин поручил проверить «Леруа Мерлен» из-за детских обоев с украинским Крымом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru