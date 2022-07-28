Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России
В Черногории кадастровая служба республики приступила к заморозке недвижимости граждан РФ, попавших под санкции. Об этом сообщает сайт местной газеты «Дан».
«Учитывая решения о введении ограничительных мер, Управление кадастра внесло изменения об ограниченном пользовании и владении средств и/или другого имущества», — говорится в сообщении.
Как отмечается, объекты недвижимости, принадлежащие россиянам, в основном находятся на побережье Адриатического моря, а также в горном массиве Дурмитор.
По предварительным данным, гражданам России принадлежат около 19 тысяч квартир, домов и других объектов недвижимости в Черногории.
Ранее сообщалось, что в ЕС заморозили активы граждан РФ на €30 млрд.
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