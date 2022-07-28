Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России

В Черногории кадастровая служба республики приступила к заморозке недвижимости граждан РФ, попавших под санкции. Об этом сообщает сайт местной газеты «Дан».

«Учитывая решения о введении ограничительных мер, Управление кадастра внесло изменения об ограниченном пользовании и владении средств и/или другого имущества», — говорится в сообщении.

Миллиарды ЦБ и роскошные яхты: «Кража» российских активов снова набирает обороты

Как отмечается, объекты недвижимости, принадлежащие россиянам, в основном находятся на побережье Адриатического моря, а также в горном массиве Дурмитор.

По предварительным данным, гражданам России принадлежат около 19 тысяч квартир, домов и других объектов недвижимости в Черногории.

Ранее сообщалось, что в ЕС заморозили активы граждан РФ на €30 млрд.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссиянеНедвижимостьЧерногория
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры