Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России

Как отмечается, объекты недвижимости, принадлежащие россиянам, в основном находятся на побережье Адриатического моря, а также в горном массиве Дурмитор.

По предварительным данным, гражданам России принадлежат около 19 тысяч квартир, домов и других объектов недвижимости в Черногории.

Ранее сообщалось, что в ЕС заморозили активы граждан РФ на €30 млрд.

