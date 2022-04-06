США обвинили предпринимателя Константина Малофеева в нарушении санкций
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что российский предприниматель, председатель совета директоров Группы компаний «Царьград» Константин Малофеев пытался обойти введённые в отношении него санкции, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что, по данным Министерства юстиции США, россиянин обратился за помощью к сообщникам для покупки и использования медиакомпаний в Европе. В этой связи миллионы долларов со счетов бизнесмена, находящиеся в американском банке, были экспроприированы, как доходы, полученные в обход рестрикций.
Гарланд напомнил, что санкции против Малофеева США ввели в 2014 году в связи с Крымом. По мнению американских властей, российский бизнесмен является одним из главных источников финансирования пророссийских движений на полуострове, а также в Донбассе.
Ранее США объявили о вводе новых блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка, а также персональных ограничений в отношении президента России Владимира Путина и его совершеннолетних детей, жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
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