Канада добавила в санкционные списки российских олигархов
Канада вводит ограничительные меры против девяти россиян на фоне ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.
Речь идет об одном из основных владельцев «Норникеля» Владимире Потанине, бизнесмене Викторе Вексельберге, акционере «Сибура» Кирилле Шамалове, главе и совладелице «Новатэка» Леониде Михельсоне.
Также Канада распространит санкции на бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его супругу Галину, бизнесмена Александра Винокурова, председателя совета директоров «Русагро» Вадима Мошковича, начальника ГРУ Игоря Костюкова.
Представители крупного российского бизнеса в Великобритании уже ищут другие страны для ведения своего дела с похожим уровнем комфорта, однако в случае смены их локации власть России может начать оказывать давление, заявил политолог Павел Салин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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