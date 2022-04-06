Канада добавила в санкционные списки российских олигархов

Речь идет об одном из основных владельцев «Норникеля» Владимире Потанине, бизнесмене Викторе Вексельберге, акционере «Сибура» Кирилле Шамалове, главе и совладелице «Новатэка» Леониде Михельсоне.

Также Канада распространит санкции на бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его супругу Галину, бизнесмена Александра Винокурова, председателя совета директоров «Русагро» Вадима Мошковича, начальника ГРУ Игоря Костюкова.

Представители крупного российского бизнеса в Великобритании уже ищут другие страны для ведения своего дела с похожим уровнем комфорта, однако в случае смены их локации власть России может начать оказывать давление, заявил политолог Павел Салин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

