В Брянской области задержаны двое украинских агентов

ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб, выполнявших задания разведывательно-подрывной направленности в Брянской и соседних областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, фигуранты - жители Брянской области 1993 и 1995 годов рождения, пособники запрещенной в РФ украинской террористической организации - выполняли «задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности». Злоумышленники в интересах Киева осуществляли визуальное наблюдение, фото- и видеофиксацию объектов Минобороны в Брянской области, мест расположения суточных нарядов правоохранителей.

«Пособники осуществляли подъем сброшенных им с использованием БПЛА средств террористической деятельности (взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему), осуществляли сбор... самодельных взрывных устройств, проверку полученного огнестрельного оружия для дальнейшего применения в деятельности террористического характера», - указали в ЦОС ФСБ.

Злоумышленники получали через мессенджер инструкции по управлению FPV-дронами, использованию средств для выявления и уничтожения средств РЭБ и ПВО, рекомендации по изготовлению бомб и сборке оружия.

Против задержанных возбудили уголовное дело о государственной измене и незаконных приобретении, сбыте, хранении взрывчатки. Злоумышленники арестованы, они дали признательные показания.

Ранее ФСБ задержала в Санкт-Петербурге россиянку, готовившую теракт в отношении сотрудника оборонного предприятия, пишет «Свободная пресса».

