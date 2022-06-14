США надеются, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии займет «недели или месяцы»
США надеются, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО займет не годы, а «недели или месяцы». Об этом сообщает ТАСС.
По словам постоянного представителя США при НАТО Джулианна Смита, страны альянса придерживаются такой же позиции.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в военный альянс после начала военной операции РФ на территории Украины. Камнем преткновения стали условия Турции. Президент страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет поддерживать вступление в Северо-Атлантический альянс стран, поддерживающих терроризм.
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