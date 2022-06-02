Швеция направит на Украину дополнительную партию оружия

Министр обороны Швеции Петер Хультквист сообщил в четверг, что королевство направит Киеву дополнительную военную помощь, передает ТАСС.

По его словам, на Украину поставят 5 тысяч противотанковых гранатометов, а также автоматические винтовки с патронами к ним.

Кроме этого, Стокгольм сделает взнос в специальный фонд для поддержки украинских Вооруженных сил, который был создан при НАТО.