Швеция направит на Украину дополнительную партию оружия
Министр обороны Швеции Петер Хультквист сообщил в четверг, что королевство направит Киеву дополнительную военную помощь, передает ТАСС.
По его словам, на Украину поставят 5 тысяч противотанковых гранатометов, а также автоматические винтовки с патронами к ним.
Кроме этого, Стокгольм сделает взнос в специальный фонд для поддержки украинских Вооруженных сил, который был создан при НАТО.
«Средства, которые мы выбрали, соответствуют тому, что запросила сама Украина», — подчеркнул глава Минобороны Швеции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что применение оружия против России усугубит ситуацию на Украине.
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