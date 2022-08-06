Мэр Хиросимы на церемонии памяти жертв бомбардировки процитировал Толстого
Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи своей речи на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки процитировал русского писателя Льва Толстого. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие состоялось в субботу в память о десятках тысяч погибших в результате сброса атомной бомбы на Хиросиму в августе 1945 года.
«В мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания. Но для защиты жизней и имущества людей необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия», — подчеркнул Мацуи.
Мэр Хиросимы призвал задуматься на словами Толстого о том, что «на чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других».
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