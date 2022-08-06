Мероприятие состоялось в субботу в память о десятках тысяч погибших в результате сброса атомной бомбы на Хиросиму в августе 1945 года.

«В мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания. Но для защиты жизней и имущества людей необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия», — подчеркнул Мацуи.

Мэр Хиросимы призвал задуматься на словами Толстого о том, что «на чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других».

