Генсек ООН заявил о риске ядерной конфронтации

Ранее в МИД РФ отметили, что в мире стремительно ухудшается обстановка в области стратегической стабильности. В ведомстве также напомнили, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, а победителей в ней не может быть.

Двух ракетных комплексов «Сармат» хватит для того, чтобы от США ничего не осталось, рассказал НСН экс-сенатор Франц Клинцевич.



