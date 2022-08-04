Генсек ООН заявил о риске ядерной конфронтации
Риск ядерной конфронтации в настоящее время острее, чем в последние десятилетия. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время выступления в штаб-квартире организации.
«Геополитическое соперничество усилилось. Риск ядерной конфронтации стал более острым, чем за последние десятилетия», — сказал он.
Ранее в МИД РФ отметили, что в мире стремительно ухудшается обстановка в области стратегической стабильности. В ведомстве также напомнили, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.
1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, а победителей в ней не может быть.
Двух ракетных комплексов «Сармат» хватит для того, чтобы от США ничего не осталось, рассказал НСН экс-сенатор Франц Клинцевич.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru