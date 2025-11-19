США и Великобритания расширили санкционные списки против России
Власти США ввели санкции против пяти граждан РФ и семи компаний. Об этом со ссылкой на американский Минфин сообщает RT.
Как указали в ведомстве, попавших в «чёрный» список подозревают в предоставлении IT-инфраструктуры для кибератак на США и их союзников.
В частности, рестрикции введены в отношении Максима Макарова, Юлии Паньковой, Александра Волосовика, Ильи Закирова, Кирилла Затолокина, ООО «ЦОД КИРИШИ», Media Land Technology и ML.Cloud, узбекистанской Datavice MCHJ, британской Hypercore и сербская Smart Digital Ideas DOO.
Великобритания, в свою очередь, ввела санкций против трёх российских компаний и четырех россиян. Поводом также стали их действия в киберсфере.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил «Радиоточке НСН», что премьер Венгрии Виктор Орбан был готов одобрить санкции против России за компенсацию в миллиард евро от Евросоюза.
