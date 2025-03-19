США и Россия обсуждают мораторий на удары по судам в Черном море
Россия и США работают над мораторием на удары по военным кораблям и гражданским судам в Черном море. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Решение о переговорах по этому вопросу принято по итогам телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
На данный момент достигнута договоренность о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней, сказал Уиткофф в эфире Bloomberg TV. Кроме того, идет работа над мораторием на удары по военным и гражданским кораблям в Черном море. Это касается в том числе грузовых судов с зерном.
В ходе состоявшегося накануне телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа достигнута договоренность об отказе российской и украинской армии от ударов по энергетической инфраструктуре.
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