США и Россия обсуждают мораторий на удары по судам в Черном море

На данный момент достигнута договоренность о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней, сказал Уиткофф в эфире Bloomberg TV. Кроме того, идет работа над мораторием на удары по военным и гражданским кораблям в Черном море. Это касается в том числе грузовых судов с зерном.

В ходе состоявшегося накануне телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа достигнута договоренность об отказе российской и украинской армии от ударов по энергетической инфраструктуре.



