Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «175 на 175»
С подконтрольной Украине территории были возвращены 175 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что российская сторона передала Киеву 175 солдат ВСУ, а также 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждаются в срочной медпомощи.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками», - говорится в сообщении.
Планируется, что освобождённые военнослужащие будут доставлены в РФ, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Ранее о предстоящем 19 марта обмене пленными в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru