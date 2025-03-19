Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «175 на 175»

В ведомстве указали, что российская сторона передала Киеву 175 солдат ВСУ, а также 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждаются в срочной медпомощи.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками», - говорится в сообщении.

Планируется, что освобождённые военнослужащие будут доставлены в РФ, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Ранее о предстоящем 19 марта обмене пленными в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.

