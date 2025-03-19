«Украина - в меню»: Путин и Трамп обсудили перемирие, Киев ждет подробностей

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф после телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа 18 марта назвал обоих великими лидерами, а также подчеркнул, что главы двух «мощных государств» объединились для поиска наилучшего решения. Его слова приводит Fox News.

Беседа между президентами РФ и США прошла вчера вечером и заняла порядка двух часов. Уиткофф отметил, что отношения США и России развиваются в позитивном ключе.

ИТОГИ ОТ КРЕМЛЯ

После телефонного звонка, итогов которого ждал весь мир, Кремль и Белый сообщили ряде достигнутых договоренностях, сделали несколько важных заявлений и сошлись во мнениях по некоторым пунктам.

В первую очередь российский лидер назвал диалог «подробным и откровенным», а также поблагодарил президента США за стремление помочь в прекращении боевых действий.

Так, в Кремле заявили, что Путин согласился на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, а также позитивно воспринял идею 30-дневного перемирия.

«Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», - указывает Кремль.

Однако в контексте возможного перемирия, Кремль обозначил ряд существенных моментов, в частности, обеспечение контроля за прекращением огня по всей линии фронта, а также остановку мобилизации и перевооружения ВСУ на Украине. Ключевым условием для урегулирования ситуации и недопущения эскалации Путин назвал полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.

Также Путин в разговоре с Трампом подчеркнул недоговороспособность украинских властей и указал на преступления ВСУ против мирных жителей Курской области.

Помимо прочего, президент РФ проинформировал американского коллегу, что 19 марта между Россией и Украиной будет проведен обмен пленными — 175 на 175 человек, а в «качестве жеста доброй воли» российская сторона передаст 23 тяжелораненых украинских военных. Также он заверил, что украинским военным в Курской области в случае сдачи в плен гарантируют жизнь и достойное обращение согласно законам РФ и нормам международного права.

Также в опубликованном сообщении Кремля после переговоров США и РФ сказано, что оба лидера «высказали заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за безопасность и стабильность в мире». Также лидеры двух государств обсудили «перспективы взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике».

В заявлении Кремля также говорится, что над урегулированием ситуации на Украине будут работать российская и американская экспертные группы, которые сейчас создаются.

Не осталась в стороне и тема с ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря: Путин и Трамп договорились совместно работать для стабилизации обстановки в кризисных точках, а также, налаживать взаимодействие в вопросах ядерного нераспространения.

Также Путин подержал инициативу Трампа организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ в РФ и США.