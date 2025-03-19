«Украина - в меню»: Путин и Трамп обсудили перемирие, Киев ждет подробностей
Пока помощники Владимира Путина и Дональда Трампа во всю готовят новую встречу делегаций 23 марта в Саудовской Аравии по итогам телефонного разговора лидеров, Владимир Зеленский яростно спорит с миром, был ли он «в меню».
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф после телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа 18 марта назвал обоих великими лидерами, а также подчеркнул, что главы двух «мощных государств» объединились для поиска наилучшего решения. Его слова приводит Fox News.
Беседа между президентами РФ и США прошла вчера вечером и заняла порядка двух часов. Уиткофф отметил, что отношения США и России развиваются в позитивном ключе.
ИТОГИ ОТ КРЕМЛЯ
После телефонного звонка, итогов которого ждал весь мир, Кремль и Белый сообщили ряде достигнутых договоренностях, сделали несколько важных заявлений и сошлись во мнениях по некоторым пунктам.
В первую очередь российский лидер назвал диалог «подробным и откровенным», а также поблагодарил президента США за стремление помочь в прекращении боевых действий.
Так, в Кремле заявили, что Путин согласился на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, а также позитивно воспринял идею 30-дневного перемирия.
«Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», - указывает Кремль.
Однако в контексте возможного перемирия, Кремль обозначил ряд существенных моментов, в частности, обеспечение контроля за прекращением огня по всей линии фронта, а также остановку мобилизации и перевооружения ВСУ на Украине. Ключевым условием для урегулирования ситуации и недопущения эскалации Путин назвал полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.
Также Путин в разговоре с Трампом подчеркнул недоговороспособность украинских властей и указал на преступления ВСУ против мирных жителей Курской области.
Помимо прочего, президент РФ проинформировал американского коллегу, что 19 марта между Россией и Украиной будет проведен обмен пленными — 175 на 175 человек, а в «качестве жеста доброй воли» российская сторона передаст 23 тяжелораненых украинских военных. Также он заверил, что украинским военным в Курской области в случае сдачи в плен гарантируют жизнь и достойное обращение согласно законам РФ и нормам международного права.
Также в опубликованном сообщении Кремля после переговоров США и РФ сказано, что оба лидера «высказали заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за безопасность и стабильность в мире». Также лидеры двух государств обсудили «перспективы взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике».
В заявлении Кремля также говорится, что над урегулированием ситуации на Украине будут работать российская и американская экспертные группы, которые сейчас создаются.
Не осталась в стороне и тема с ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря: Путин и Трамп договорились совместно работать для стабилизации обстановки в кризисных точках, а также, налаживать взаимодействие в вопросах ядерного нераспространения.
Также Путин подержал инициативу Трампа организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ в РФ и США.
ИТОГИ ОТ БЕЛОГО ДОМА
Трамп, судя по его заявлению в социальной сети Truth Social, остался очень доволен прошедшим разговором и назвал его «очень хорошим» и «продуктивным».
Американский лидер заявил, что они с Путиным договорились о «немедленном прекращении огня в отношении энергоинфраструктуры. Также Трамп указал, что было достигнуто понимание необходимости «быстро работать над полным прекращением огня» и окончанием боевых действий на Украине.
Трамп особо подчеркнул, что обсуждал с Путиным части мирного договора и что сейчас «этот процесс запущен в полную силу». Однако он опроверг, что Путин выдвигал какие-либо требования о прекращении военной помощи Киеву. По его словам, они «вообще не обсуждали эту тему».
В письменном заявлении Белого дома по итогам прошедших переговоров глав двух государств говорится, что стороны договорились вести «технические переговоры по прекращению огня в Черном море» для полного завершения боевых действий. В связи с этим, Белый дом указал, что «эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке».
Также в заявлении сказано, что Путин и Трамп согласились о необходимости налаживать двусторонние отношения, а также с тем, что это имеет «огромный потенциал», в частности, «огромные экономические сделки и геополитическую стабильность» после достижения мира.
Ближний Восток оба лидера обсуждали, как регион «потенциального сотрудничества» для недопущения возможных конфликтов.
Также Белый дом сообщил, что Трамп и Путин обсудили необходимость прекращения распространения стратегического оружия и сошлись во мнении, что нельзя допустить, чтобы Иран был в состоянии уничтожить Израиль.
ГОРА РОДИЛА МЫШЬ?
Видимо, процесс урегулирования действительно «запущен на полную»: спецпосланник США Уиткофф в интервью Fox News уже анонсировал следующие переговоры США и РФ 23 марта в Саудовской Аравии, которые пройдут в городе Джидда. При этом он отметил, что некоторые детали все еще стоит проработать. Планируется обсудить детали договоренностей, достигнутых лидерами 18 марта. Уиткофф отметил, что Вашингтон ожидает, что Киев поддержит эти условия.
Результаты переговоров двух глав государств вызвали разную реакцию. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила разговор президента Путина и американского коллеги с хоккеем. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.
Она напомнила о словах Евросоюза, что «мяч на стороне Москвы», а оказалось, что «это была хоккейная шайба» и «она в игре», подчеркнула Захарова.
Доволен диалогом США и России остался и сербский лидер Александр Вучич, который в эфире Pink TV поздравил американского коллегу с огромным шагом в переговорах с Путиным по завершению конфликта на Украине. Вучич отметил, что до мира еще далеко, однако дело уже «идет к умиротворению ситуации».
При этом испанская Pais отмечает, что разговор двух лидеров привел к «весьма скромным результатам», а французское издание Echos посчитало, что почти двухчасовой разговор лидеров РФ и США привел к тому, что «гора родила мышь».
А КТО В МЕНЮ?
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает инициативу о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре. Однако, выступая на брифинге, он заявил, что каких-либо договоренностей о разговоре с Трампом пока нет.
«Думаю, будет правильно, если у нас состоится разговор с президентом Трампом, и мы узнаем детали того, что россияне предлагали американцам или что американцы предлагали россиянам», – отметил он.
Позже Зеленский уточнил, что не принял окончательное решение об отказе от ударов по инфраструктуре: «После того как мы получим детали от американского президента, от американской стороны, мы подготовим и озвучим свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и команда будет готова к техническим переговорам».
В опубликованном на YouTube выступлении украинского лидера также говорится, что Украина ждет «максимальное наступление» на фронте в ближайшие месяцы. По мнению Зеленского, Путин наступает на нескольких направлениях для усиления позиции на переговорах, в том числе на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях.
«Зачем? Чтобы максимально надавить на Украину и уже тогда выдвинуть ультиматумы с позиции силы», - сказал он на брифинге.
В свою очередь сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк на фоне разговора Путина и Трампа, беседуя со Sky News, напомнил о политической поговорке.
«В дипломатических кругах есть старая поговорка: «Если тебя нет за столом, ты в меню»... И поверьте мне, Украина - в меню», - отметил он.
По его мнению, отсутствие главы Украины Владимира Зеленского на переговорах РФ и США, которые преимущественно обсуждали конфликт на Украине, уже говорит о многом.
Тем временем тот самый, кто был «в меню» Путина и Трампа, не оценил такого сравнения. Выступая на пресс-конференции, Зеленский резко подчеркнул, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина».
Но запущенные кулинарные аллегории было уже не остановить. Так свою ироничную реакцию на слова украинского лидера дала и Мария Захарова.
«Не соврал на этот раз. Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», - написала она в своем Telegram-канале.
Не остался в стороне и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который сравнил разговор президентов РФ и США с посещением столовой. По его словам, в меню — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами, парижский петух.
«Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!», — написал политик.
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