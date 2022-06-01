Гутеррриш: Без России и Украины не решить проблему нехватки продовольствия в мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду на совместной пресс-конференции с главой шведского правительства Магдаленой Андерссон заявил, что без поставок из России и Украины невозможно решить проблему нехватки продовольствия в мире, сообщают РИА Новости.
«Нет эффективного решения продовольственного кризиса без повторной интеграции в мировую экономику пищевой промышленности Украины, а также без возвращения на рынок производимых в России продовольствия и удобрений», - подчеркнул Гутерриш.
По его словам, в настоящее время две специально созданные группы сотрудников ООН делают всё для того, чтобы удалось выработать международное комплексное соглашение по возвращению продовольственных поставок из России и Украины.
«Сотрудники этих группы совершают поездки в Москву и Киев с целью выработать согласованные решения», - добавил Гутерриш.
Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов обсудил с генсеком конференции ООН по торговле экспорт продовольствия из России.
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