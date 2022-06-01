Гутеррриш: Без России и Украины не решить проблему нехватки продовольствия в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду на совместной пресс-конференции с главой шведского правительства Магдаленой Андерссон заявил, что без поставок из России и Украины невозможно решить проблему нехватки продовольствия в мире, сообщают РИА Новости.

«Нет эффективного решения продовольственного кризиса без повторной интеграции в мировую экономику пищевой промышленности Украины, а также без возвращения на рынок производимых в России продовольствия и удобрений», - подчеркнул Гутерриш.