США готовы отправить в Киев спецназ

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США готовы направить военных в Киев для охраны американского посольства, которое возобновило свою работу в столице Украины с 19 мая, сообщает в среду газета The Epoch Times.

По мнению генерала, для этой миссии планируется отправить подразделение спецназа.