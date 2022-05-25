США готовы отправить в Киев спецназ

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США готовы направить военных в Киев для охраны американского посольства, которое возобновило свою работу в столице Украины с 19 мая, сообщает в среду газета The Epoch Times.

По мнению генерала, для этой миссии планируется отправить подразделение спецназа.

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Вместе с тем Милли добавил, что эта с этой инициативой еще пока не ознакомлен министр обороны США Ллойд Остин.

Ранее СМИ сообщили о возможной отправке спецназа США для охраны посольства в Киеве.

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Фото: www.jcs.mil
ТЕГИ:Посольство СШАКиевВоенныеСША
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