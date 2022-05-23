Пентагон: 20 стран направят Украине дополнительную военную помощь
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран направят Украине дополнительную военную помощь. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Остина, многие страны передают необходимые Украине артиллерийские боеприпасы и танки.
Также глава Минобороны США анонсировал третью встречу «Контактной группы по обороне Украины». Она состоится 15 июня в Брюсселе.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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