СМИ сообщили о возможной отправке спецназа США для охраны посольства в Киеве
Вашингтон рассматривает возможность отправки спецназа для защиты посольства США в Киеве. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на американских официальных лиц.
«Американские военные и дипломатические чиновники обдумывают планы направить в Киев войска специального назначения для охраны вновь открытого там посольства. Президенту [США Джо] Байдену еще не представили это предложение», — пишет газета.
В случае согласия главы Белого дома США развернут войска для защиты посольства на Украине, находящегося в пределах досягаемости российских ракет, отмечает Ura.ru. Пентагон и Государственный департамент проводят предварительное планирование по этому вопросу.
Кроме того, официальные лица рассматривают возможность присутствия морпехов, которые следят за безопасностью американских посольств в мире, пишет РИА ФАН. Однако министру обороны США пока не передали соответствующие запросы.
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