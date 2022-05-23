СМИ сообщили о возможной отправке спецназа США для охраны посольства в Киеве

«Американские военные и дипломатические чиновники обдумывают планы направить в Киев войска специального назначения для охраны вновь открытого там посольства. Президенту [США Джо] Байдену еще не представили это предложение», — пишет газета.

В случае согласия главы Белого дома США развернут войска для защиты посольства на Украине, находящегося в пределах досягаемости российских ракет, отмечает Ura.ru. Пентагон и Государственный департамент проводят предварительное планирование по этому вопросу.

Кроме того, официальные лица рассматривают возможность присутствия морпехов, которые следят за безопасностью американских посольств в мире, пишет РИА ФАН. Однако министру обороны США пока не передали соответствующие запросы.

