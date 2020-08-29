США, ЕС, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по Белоруссии

США, Евросоюз, Великобритания и Швейцария в совместном заявлении обратились к официальному Минску с призывом «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа». Документ опубликован на сайте МИД Британии.

«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — говорится в заявлении.

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Также в совместном заявлении идет речь о необходимости «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан» властями Белоруссии.

В документе выдвинуто требование «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».

Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН заявил об опасности появления новой «Берлинской стены».

«В конечном итоге продолжается разделение Европы, где граница – новая Берлинская стена, - наверное, может пройти по границам России, как это представляется западным конструкторам этого сюжета», - сказал сенатор.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАБелоруссия
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