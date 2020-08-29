США, ЕС, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по Белоруссии

США, Евросоюз, Великобритания и Швейцария в совместном заявлении обратились к официальному Минску с призывом «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа». Документ опубликован на сайте МИД Британии.

«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — говорится в заявлении.