США, ЕС, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по Белоруссии
США, Евросоюз, Великобритания и Швейцария в совместном заявлении обратились к официальному Минску с призывом «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа». Документ опубликован на сайте МИД Британии.
«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — говорится в заявлении.
Также в совместном заявлении идет речь о необходимости «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан» властями Белоруссии.
В документе выдвинуто требование «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».
Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН заявил об опасности появления новой «Берлинской стены».
«В конечном итоге продолжается разделение Европы, где граница – новая Берлинская стена, - наверное, может пройти по границам России, как это представляется западным конструкторам этого сюжета», - сказал сенатор.
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