СМИ: Трамп отказался от встречи с Зеленским на полях форума в Давосе

Президент США Дональд Трамп не намерен проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что американская сторона не назначила двусторонние переговоры главы Белого дома с украинским политиком.

«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома», — указывает издание.

По данным источника, Зеленский хочет встретиться с Трампом, считая, что выгоды от переговоров перевешивают издержки.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский затягивает заключение мирного соглашения по Украине.


