СМИ: Трамп отказался от встречи с Зеленским на полях форума в Давосе
Президент США Дональд Трамп не намерен проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что американская сторона не назначила двусторонние переговоры главы Белого дома с украинским политиком.
«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома», — указывает издание.
По данным источника, Зеленский хочет встретиться с Трампом, считая, что выгоды от переговоров перевешивают издержки.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский затягивает заключение мирного соглашения по Украине, пишет 360.ru.
