Премьер Пакистана экстренно вернется из Давоса из-за обострения отношений с Ираном

В России продлили на этот год бесплатный проезд для электромобилей по платным трассам Женщина получила осколочное ранение при утреннем обстреле Белгорода Петербургский аэропорт Пулково ограничивал работу и вводил план «Ковер» Экономика Германии утратила конкурентное преимущество после отказа от российского газа Юрий Лоза получил антипремию «Почетный Академик ВРАЛ-2023»