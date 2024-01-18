Премьер Пакистана экстренно вернется из Давоса из-за обострения отношений с Ираном

Премьер-министр пакистанского временного правительства Анваар-уль-Хак Какар вернется в Исламабад, прервав участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом пишет The News International.

Пакистан заявил о ликвидации террористов в результате серии ударов по Ирану

По данным газеты, политик решил экстренно вернуться в страну на фоне обострения между Ираном и Пакистаном.

Иранские военные 16 января нанесли удар беспилотниками и ракетами по штабам террористической группировки «Джейш аз-Зольм» в Пакистане, напоминает RT. Спустя два дня пакистанские силы нанесли серию ракетных ударов по «укрытиям террористов» в Иране, были убиты несколько боевиков, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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