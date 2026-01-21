Трамп: У США есть вооружения, о которых никто не знает
США владеют оружием, о котором не известно никому. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation.
Глава Белого дома отреагировал на слова журналиста о том, что США во время военной операции в Венесуэле применили звуковое оружие. По словам Трампа, у Вашингтона есть «вооружения, о которых никто не знает».
«Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения», - отметил американский президент.
Он не привел подробностей об этом оружии.
Ранее СМИ сообщили, что США испытали новое вооружение, которое генерирует импульсные радиоволны, вызывающие головокружение, тошноту, головную боль, пишет 360.ru.
