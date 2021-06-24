Докрутились. В Минске оценили эффект от санкций ЕС
Белоруссия раньше «крутила носом», продавая бензин на Запад вместо России, сейчас такой возможности не будет, сказал НСН Александр Зимовский.
Новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии сразу не обрушат экономику страны и больше всего скажутся на нефтетрейдерах, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский.
Ранее Евросоюз принял новые экономические секторальные санкции против этой страны. В частности, ограничивается доступ Белоруссии на финансовые рынки ЕС, торговля нефтепродуктами и калийными удобрениями.
«Последствия будут не через неделю или две, там достаточно длинный временной лаг, и мы узнаем, как сработали санкции, не раньше окончания второго или третьего квартала. Пока говорить о том, что сразу все рухнет, преждевременно. Одной из чувствительных сфер можно назвать включение в число санкционных компаний белорусских нефтетрейдеров, один находится в Англии и один был ориентирован на Европу. Я бы отметил и запрет на государственные ценные бумаги, потому что Белоруссия достаточно широко размещала их на европейских рынках. Объем калийной торговли Белоруссии на европейские рынки незначительный. Он составляет примерно 50 тыс. тонн в год, и это "совершенно ничто" по сравнению с миллионными контрактами с Китаем и Индией», - сказал Зимовский.
По его мнению, Россия поможет Белоруссии и это может коснуться рынка бензина.
«О поддержки Белоруссии со стороны России было заявлено с самых высоких позиций, а вот в каких формах и объемах будет эта поддержка, мы пока не знаем. Русский рынок бензина открывался для белорусов широко, но они какое-то время крутили носом, потому что на Запад было выгоднее продавать бензин, чем в Россию. Сейчас такой возможности не будет, поэтому однозначно придется пользоваться услугами российских покупателей бензина», - считает политолог.
По его мнению, обычные граждане Белоруссии в период летних каникул никаких изменений не заметят, а вот для компаний попадание в «стоп-листы» станет критичным.
«Попадание белорусских структур и коммерческих организаций в так называемые "стоп-листы" является маркером для любых партнеров, которые находятся в Европе. Прежде чем заключать договор, европейские компании смотрят эти списки. Если там будет присутствовать белорусская компания, разговор даже не начнется. Насколько это будет болезненным, сказать сложно. Но в 2020 году, когда санкции еще не вступили в полную силу, белорусский экспорт сократился до уровня 2010 года и составлял около $30 млрд в год», - заключил собеседник НСН.
Новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии введены в ответ на «серьёзные нарушения прав человека, жестокие репрессии в отношении граждан, демократической оппозиции и журналистов».
Кроме того, причиной для санкций стал инцидент с вынужденной посадкой в Минске пассажирского самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на его борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича, отметили в пресс-службе Совета ЕС.
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