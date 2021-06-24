Докрутились. В Минске оценили эффект от санкций ЕС

«Последствия будут не через неделю или две, там достаточно длинный временной лаг, и мы узнаем, как сработали санкции, не раньше окончания второго или третьего квартала. Пока говорить о том, что сразу все рухнет, преждевременно. Одной из чувствительных сфер можно назвать включение в число санкционных компаний белорусских нефтетрейдеров, один находится в Англии и один был ориентирован на Европу. Я бы отметил и запрет на государственные ценные бумаги, потому что Белоруссия достаточно широко размещала их на европейских рынках. Объем калийной торговли Белоруссии на европейские рынки незначительный. Он составляет примерно 50 тыс. тонн в год, и это "совершенно ничто" по сравнению с миллионными контрактами с Китаем и Индией», - сказал Зимовский.

По его мнению, Россия поможет Белоруссии и это может коснуться рынка бензина.

«О поддержки Белоруссии со стороны России было заявлено с самых высоких позиций, а вот в каких формах и объемах будет эта поддержка, мы пока не знаем. Русский рынок бензина открывался для белорусов широко, но они какое-то время крутили носом, потому что на Запад было выгоднее продавать бензин, чем в Россию. Сейчас такой возможности не будет, поэтому однозначно придется пользоваться услугами российских покупателей бензина», - считает политолог.

По его мнению, обычные граждане Белоруссии в период летних каникул никаких изменений не заметят, а вот для компаний попадание в «стоп-листы» станет критичным.

«Попадание белорусских структур и коммерческих организаций в так называемые "стоп-листы" является маркером для любых партнеров, которые находятся в Европе. Прежде чем заключать договор, европейские компании смотрят эти списки. Если там будет присутствовать белорусская компания, разговор даже не начнется. Насколько это будет болезненным, сказать сложно. Но в 2020 году, когда санкции еще не вступили в полную силу, белорусский экспорт сократился до уровня 2010 года и составлял около $30 млрд в год», - заключил собеседник НСН.