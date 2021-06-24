Евросоюз принял санкции против экономики Белоруссии

Евросоюз официально принял экономические секторальные санкции против Белоруссии, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В заявлении говорится, что новые ограничения вводятся «в ответ на серьёзные нарушения прав человека и жестокие репрессии в отношении граждан, демократической оппозиции и журналистов». Кроме того, причиной для новых санкций стали инцидент с самолётом Ryanair и задержанием Романа Протасевича и Софии Сапеги.

В частности, запрещается «прямо или косвенно продавать, поставлять или экспортировать оборудование, технологии или программное обеспечение, предназначенные для мониторинга или перехвата интернет- и телефонных коммуникаций, товары и технологии военного и двойного назначения, услуги страхования для белорусских властей».

Кроме того, ограничивается доступ Белоруссии на финансовые рынки ЕС, торговля нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Европейскому инвестиционному банку предписано прекратить любые выплаты по проектам в госсекторе Белоруссии, а прочим кредитным организациям стран ЕС - сократить своё участие в белорусских банках развития.

В совете ЕС напомнили, что в настоящее время санкции введены в отношении 166 физических и 15 юридических лиц в Белоруссии, в том числе президента республики Александра Лукашенко. Ограничения включают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск подготовил «комплекс мер в ответ на санкции», сообщает RT.

Санкции в отношении Белоруссии Евросоюз вводит на фоне протестов, которые начались после президентских выборов 9 августа. Первый пакет введён 2 октября 2020 года, второй - 6 ноября, третий - 17 декабря.



