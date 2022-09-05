Сравнение России с фашистским государством объяснили ошибкой перевода
Глава евродипломатии Жозеп Боррель не называл Россию фашистским государством. Виной неправильного толкования его слов послужила ошибка перевода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.
«Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна — помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС», — такой перевод слов Борреля предоставил его ассистент на выступлении. Стано заверил, что эти слова были ошибкой переводчика.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что некоторые политики в ЕС призывают пересмотреть санкции в отношении России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- Макрон назвал уход России с Запорожской АЭС единственным путём к безопасности
- Сравнение России с фашистским государством объяснили ошибкой перевода
- Политолог Ананьева предсказала «накал отношений» с Россией при Лиз Трасс
- Слуцкий оценил назначение Трасс на пост премьера Великобритании
- Польские дальнобойщики заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
- Путин наградил сенатора Клишаса орденом «За заслуги перед Отечеством»
- На мюзикл по мотивам песен группы «Секрет» потратят около 200 млн рублей
- Суд приговорил советника главы «Роскосмоса» Сафронова к 22 годам колонии по делу о госизмене
- Путин: Россия начинается с человека
- Планировавший захват власти в Белоруссии юрист Зенкович получил 11 лет колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru