Сравнение России с фашистским государством объяснили ошибкой перевода

Глава евродипломатии Жозеп Боррель не называл Россию фашистским государством. Виной неправильного толкования его слов послужила ошибка перевода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

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«Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна — помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС», — такой перевод слов Борреля предоставил его ассистент на выступлении. Стано заверил, что эти слова были ошибкой переводчика.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что некоторые политики в ЕС призывают пересмотреть санкции в отношении России.

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Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:ЕвросоюзФашизмРоссия
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