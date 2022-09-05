Сравнение России с фашистским государством объяснили ошибкой перевода

«Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна — помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС», — такой перевод слов Борреля предоставил его ассистент на выступлении. Стано заверил, что эти слова были ошибкой переводчика.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что некоторые политики в ЕС призывают пересмотреть санкции в отношении России.