Боррель заявил, что некоторые политики в ЕС призывают пересмотреть санкции

По его словам, некоторые политики в Евросоюзе выступают за пересмотр антироссийских санкций.

«ЕС ввёл жёсткие санкции против России. Конечно, министры будут их обсуждать, их эффективность... Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе», - сказал он.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости скорейшего принятия новых антироссийских санкций, которые коснулись бы энергетики, торговли и системы SWIFT, сообщает RT.