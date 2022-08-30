Боррель заявил, что некоторые политики в ЕС призывают пересмотреть санкции

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что введённые в отношении России санкции продолжат действовать, сообщает РИА Новости.

Сенатор заявил о катастрофических последствиях новых санкций для Евросоюза

По его словам, некоторые политики в Евросоюзе выступают за пересмотр антироссийских санкций.

«ЕС ввёл жёсткие санкции против России. Конечно, министры будут их обсуждать, их эффективность... Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе», - сказал он.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости скорейшего принятия новых антироссийских санкций, которые коснулись бы энергетики, торговли и системы SWIFT, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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