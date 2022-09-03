СМИ: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку для Путина

Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную ими для президента России Владимира Путина. Об этом пишет The American Conservative.

СМИ: Западные лидеры стали геополитически безграмотны

«Запад начал полномасштабную экономическую войну против России. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены», — отмечает издание.

В материале указывается, что Североатлантический альянс и ЕС попали в свой же «капкан глобалистской экспансии». Отмечается, что жители Великобритании и Европы не понимают, почему они должны испытывать неудобства из-за проблем в энергетике и переживать разрушение своей экономики ради Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвросоюзНАТОВладимир Путин
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