СМИ: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку для Путина
Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную ими для президента России Владимира Путина. Об этом пишет The American Conservative.
«Запад начал полномасштабную экономическую войну против России. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены», — отмечает издание.
В материале указывается, что Североатлантический альянс и ЕС попали в свой же «капкан глобалистской экспансии». Отмечается, что жители Великобритании и Европы не понимают, почему они должны испытывать неудобства из-за проблем в энергетике и переживать разрушение своей экономики ради Украины.
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