«Запад начал полномасштабную экономическую войну против России. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены», — отмечает издание.

В материале указывается, что Североатлантический альянс и ЕС попали в свой же «капкан глобалистской экспансии». Отмечается, что жители Великобритании и Европы не понимают, почему они должны испытывать неудобства из-за проблем в энергетике и переживать разрушение своей экономики ради Украины.

