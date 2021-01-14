Спутники лучше? Дипломат о возможном выходе РФ из Договора по открытому небу

Россия может выйти из Договора по открытому небу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах. Для сохранения договора МИД просил не запрещать российским самолетам инспектировать американские военные объекты в Европе и не передавать США информацию, собранную при полетах над Россией. В итоге эти гарантии так и не были получены.

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН рассказал, что условия России изначально были невыполнимы.

«Это понятно, что они не могут дать такие гарантии, потому что они военно-политические союзники по НАТО. Если бы они дали гарантии, то нарушили бы свои основные обязательства по НАТО. Они обязаны делиться с союзниками информацией», - отметил он.