Спутники лучше? Дипломат о возможном выходе РФ из Договора по открытому небу
Бывший заместитель генсекретаря ООН в эфире НСН рассказал, почему соглашение уже никому не нужно, а выход из него не повлияет на безопасность в мире.
Россия может выйти из Договора по открытому небу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах. Для сохранения договора МИД просил не запрещать российским самолетам инспектировать американские военные объекты в Европе и не передавать США информацию, собранную при полетах над Россией. В итоге эти гарантии так и не были получены.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН рассказал, что условия России изначально были невыполнимы.
«Это понятно, что они не могут дать такие гарантии, потому что они военно-политические союзники по НАТО. Если бы они дали гарантии, то нарушили бы свои основные обязательства по НАТО. Они обязаны делиться с союзниками информацией», - отметил он.
По его словам, инспекционные полеты на самолетах уже уступают разведданным со спутников.
«Тут еще многое зависит от военно-технических возможностей страны. В XX веке США считали свои возможности в авиации шире советских, поэтому предложили такой договор. Он был им нужен больше, чем нам. Может, они посчитали, что сейчас им достаточно разведданных со спутников, они работают качественно. Россия ничего не потеряет, если выйдет из договора. На безопасность в евро-атлантическом регионе это тоже не повлияет. Тем не менее, лучше иметь соглашение, чем не иметь его», - заключил дипломат.
Ранее во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на претензии стран Запада к России в военно-стратегической сфере. «Вы же умные люди? Почему вы считаете, что мы придурки?» - спросил он у журналиста BBC News. Путин напомнил, что США выходят из ключевых оборонных соглашений: ДРСМД, Договора по открытому небу и других.
«Может мы не белые и пушистые, но точно не агрессивные, мы весьма благообразные, настроенные на диалог и компромиссные решения», - отметил российский лидер. После этого Путин процитировал фразу кота Леопольда из мультфильма: «Ребята, давайте жить дружно!».
После такого ответа журналист BBC Стивен Розенберг покинул зал, в котором шла пресс-конференция. Многие пользователи соцсетей посчитали, что такая реакция последовала после жесткого ответа главы государства. Позднее журналист в эфире НСН объяснил, что уйти до окончания мероприятия потребовали срочные дела в редакции.
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