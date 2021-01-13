Это печально. Сенатор о высадке спецназа НАТО на российский корабль

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, как следует относиться к подобному досмотру российского корабля.

«Если это произошло в нейтральных водах, то это грубое нарушение. Для Греции как страны НАТО это может закончиться очень печально. Если это в ее водах случилось, то вопрос решается по согласованию сторон. Чтобы проводить подобные рейды, надо иметь мандат Совета безопасности. Я так понимаю, что у Греции его нет, как и у любой другой страны НАТО. Так что тут есть над чем поразмыслить сотрудникам МИД и представителям других структур», - отметил он.

Сенатор также уточнил, зачем НАТО пытается выявить незаконные поставки оружия в Ливию.

«В Ливию вооружение поставляют многие страны. Среди них Турция и другие страны арабского мира. Надо сказать, что Ливия превратилась в арену по вине НАТО. Это была страна со спокойным режимом, там был один из самых высоких доходов на душу населения. А теперь это развалины: там нет ни власти, ни порядка, ни закона», - заключил он.

Летом минувшего года официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что в Ливии обнаружены 14 истребителей «российского производства». Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что информация о переброске Россией боевой авиации в Ливию не соответствует действительности. Перед этим появилась версия, что появившиеся в Ливии российские истребители могли быть приобретены ОАЭ, причём необязательно у России.

