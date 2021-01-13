Это печально. Сенатор о высадке спецназа НАТО на российский корабль
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН рассказал, как Москве следует отреагировать на внезапную проверку российского судна спецназом НАТО.
Группа военно-морских сил Греции высадилась на российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море, сообщила миссия EUNAVFOR MED IRINI в соцсетях. Она проводится под эгидой Евросоюза и НАТО с целью пресечения незаконных поставок вооружения в Ливию.
Как пишут греческие СМИ, корабль НАТО организовал преследование российского сухогруза в водах, контролируемых военным блоком, после чего на его борт с вертолёта для проверки высадились бойцы спецназа ВМС Греции. Экипаж добровольно согласился на ревизию, в итоге на борту не было найдено ничего незаконного. Сама миссия ЕС в своём в Twitter характеризует этот случай в качестве «дружественной» проверки в рамках операции IRINI.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, как следует относиться к подобному досмотру российского корабля.
«Если это произошло в нейтральных водах, то это грубое нарушение. Для Греции как страны НАТО это может закончиться очень печально. Если это в ее водах случилось, то вопрос решается по согласованию сторон. Чтобы проводить подобные рейды, надо иметь мандат Совета безопасности. Я так понимаю, что у Греции его нет, как и у любой другой страны НАТО. Так что тут есть над чем поразмыслить сотрудникам МИД и представителям других структур», - отметил он.
Сенатор также уточнил, зачем НАТО пытается выявить незаконные поставки оружия в Ливию.
«В Ливию вооружение поставляют многие страны. Среди них Турция и другие страны арабского мира. Надо сказать, что Ливия превратилась в арену по вине НАТО. Это была страна со спокойным режимом, там был один из самых высоких доходов на душу населения. А теперь это развалины: там нет ни власти, ни порядка, ни закона», - заключил он.
Летом минувшего года официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что в Ливии обнаружены 14 истребителей «российского производства». Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что информация о переброске Россией боевой авиации в Ливию не соответствует действительности. Перед этим появилась версия, что появившиеся в Ливии российские истребители могли быть приобретены ОАЭ, причём необязательно у России.
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