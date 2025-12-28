По его словам, это число является значимым для Южной Осетии, так как осетины являются малочисленным народом. Джиоев добавил, что граждане республики участвуют в СВО в знак уважения к РФ и признательности за поддержку.

Ранее военный эксперт, полковник ВС России в запасе Геннадий Алехин сообщил, что в окрестностях Купянска в Харьковской области в составе штурмовых групп ВСУ действуют иностранные наемники, в том числе выходцы из стран Латинской Америки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».