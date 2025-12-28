МИД Южной Осетии: На СВО на стороне РФ участвуют 2 тысячи граждан

Примерно две тысячи граждан Южной Осетии участвуют в спецоперации на стороне России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД республики Ахсара Джиоева.

По его словам, это число является значимым для Южной Осетии, так как осетины являются малочисленным народом. Джиоев добавил, что граждане республики участвуют в СВО в знак уважения к РФ и признательности за поддержку.

Ранее военный эксперт, полковник ВС России в запасе Геннадий Алехин сообщил, что в окрестностях Купянска в Харьковской области в составе штурмовых групп ВСУ действуют иностранные наемники, в том числе выходцы из стран Латинской Америки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

