Лавров подтвердил поддержку РФ позиции КНР по Тайваню
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил поддержку Москвой позиций Китая по Тайваню, сообщает ТАСС.
По словам главы МИД РФ, Кремль выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, так как эта территория является неотъемлемой частью КНР.
Лавров также указал на то, что тайваньская проблема является внутренним делом Китая, поэтому Пекин, добавил министр, имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в интервью НСН заметил, что США занимают двойственную позицию в тайванском вопросе, с одной стороны, поддерживая принцип одного Китая, а с другой — поставляя оружие на Тайвань, при этом Вашингтон осознанно обостряет напряженность в этом регионе.
